حلف الناتو يعرب عن مخاوفه من هجوم روسي غير تقليدي مزعوم

وكالات

قال مساعد الأمين العام لحلف الناتو جيمس أباثوراي، اليوم الاثنين، إن الحلف يخشى وقوع خسائر كبيرة في حالة وقوع هجوم هجين غير تقليدي روسي مزعوم على الحلف.

وأضاف جيمس أباثوراي، أنه منذ عام 2022، يزعم أن روسيا بدأت في شن هجمات غير مباشرة ضد دول الناتو في كثير من الأحيان، وفقا لروسيا اليوم.

وقال: "يمكننا بالتأكيد أن نحصي العشرات منها، وقد يصل عددها إلى مائة، ولكن هناك أيضا العديد من المحاولات التي تم إحباطها، وقد يتبين بالفعل أن إحدى هذه الهجمات ستؤدي إلى أضرار اقتصادية كبيرة جدا".

وأوضح أن الحلفاء يجب أن يكونوا أكثر وضوحا فيما بينهم ومع موسكو، حول مستوى الأعمال التي قد تستدعي رد فعل.

ونفت روسيا سابقا مزاعم تورطها في أي أعمال أو أي تهديد سيبراني ضد الغرب، موضحة أنها عارية من الصحة، ولا يتم تقديم أية معطيات تقنية لذلك عبر قنوات الاتصال المتخصصة.