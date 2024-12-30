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صافرات الإنذار تدوي في غلاف غزة

03:13 ص الإثنين 30 ديسمبر 2024

صافرات الإنذار

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وكالات

دوت قبل قليل، صافرات الإنذار في غلاف غزة، وفقا لما ذكرته الغد في نبأ عاجل لها.

وأعلن جيش الاحتلال أن نحو 5 مقذوفات صاروخية أطلقت من شمال قطاع غزة نحو مستوطنات وبلدات إسرائيلية.

وقال جيش الاحتلال، إنه اعترض صاروخين، ومن المرجح أن البقية سقطت في مناطق مفتوحة.

وقال الإسعاف الإسرائيلي، إن طواقمه تتجه إلى المناطق التي وردت تقارير عن هجمات صاروخية نحوها.

وأطلقت صفارات الإنذار قرابة الساعة 16:30 (14:30 بتوقيت جرينتش) في محيط مدينة سديروت المحاذية للقطاع الفلسطيني المدمر والمحاصر.

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