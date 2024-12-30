بايدن ناعيا الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر: فقدت أمريكا والعالم زعيما استثنائيا

وكالات

نعى الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم الإثنين، الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر، الذي وافته المنية عن عمر يناهز 100 عام بحزن شديد.

وقال بايدن: "فقدت أمريكا والعالم زعيما استثنائيا ورجل دولة غير عادي وشخصا محبا للخير لأقصى حد على مدى ستة عقود"، وفقا لما ذكرته الغد.

وتابع: "تشرفنا بأن يكون جيمي كارتر صديقا عزيزا، لكن الشيء غير العادي في جيمي كارتر هو أن ملايين الأشخاص في جميع أنحاء أمريكا والعالم الذين لم يقابلوه أبدا اعتبروه صديقا عزيزا أيضا".

وأعلن البيت الأبيض الأمريكي، تنكيس الأعلام بعد وفاة الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر، مساء أمس الأحد عن عمر يناهز الـ100 عام، وفقا لما ذكرته قناة "الحرة".

وتوفي الرئيس الأمريكي الأسبق، جيمي كارتر، أمس الأحد، عن عمر يناهز 100 عام، بمنزله في بلينز.

وبحسب صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، توفي كارتر، الذي انتخب رئيسًا عام 1976، ورفضه الناخبون المحبطون بعد فترة ولاية واحدة واستمر في حياة غير عادية بعد الرئاسة شملت الفوز بجائزة نوبل للسلام، الأحد، في منزله في بلينز بولاية جورجيا، وفق ما أعلنه ابنه جيمس إي كارتر الثالث، المعروف باسم شيب.

وأضافت الصحيفة الأمريكية، أن الراحل كان عمره 100 عام وكان أكبر رئيس أمريكي على قيد الحياة على الإطلاق.