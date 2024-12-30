الأهالي يوقفون 14 سوريا مقربين من النظام السوري السابق في لبنان

وكالات

أوقف الأهالي في بلدة مشمش بمدينة عكار اللبنانية، سيارة نوع "فان"، مخصص لنقل الركاب، إذ تبين بعد تفتيشها أنها بداخلها 13 شخصا من الجنسية السورية وكانوا مقربين من النظام السوري السابق.

ويوم الأربعاء الماضي، تلقى وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال السورية أسعد الشيباني اتصالا هاتفيا من نظيره اللبناني عبد الله بو حبيب، وفقا لروسيا اليوم.

وقالت وزارة الخارجية السورية في بيان لها، إن الوزير بو حبيب بيّن خلال الاتصال وقوف حكومة لبنان الشقيق مع الحكومة السورية الجديدة، وبارك للشعب السوري انتصاره.

كما اتفق الوزيران على تكثيف الجهود لتعزيز استقرار المنطقة والحفاظ على أمنها، وفق بيان الخارجية.

ويوم أمس السبت، أفاد "المرصد السوري"، أن الجيش اللبناني سلم نحو 70 سوريا بينهم ضباط برتب مختلفة في قوات النظام السابق، لإدارة العمليات العسكرية بريف طرطوس.