لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

الأهالي يوقفون 14 سوريا مقربين من النظام السوري السابق في لبنان

02:26 ص الإثنين 30 ديسمبر 2024

الأهالي يوقفون 14 سوريا

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

أوقف الأهالي في بلدة مشمش بمدينة عكار اللبنانية، سيارة نوع "فان"، مخصص لنقل الركاب، إذ تبين بعد تفتيشها أنها بداخلها 13 شخصا من الجنسية السورية وكانوا مقربين من النظام السوري السابق.

ويوم الأربعاء الماضي، تلقى وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال السورية أسعد الشيباني اتصالا هاتفيا من نظيره اللبناني عبد الله بو حبيب، وفقا لروسيا اليوم.

وقالت وزارة الخارجية السورية في بيان لها، إن الوزير بو حبيب بيّن خلال الاتصال وقوف حكومة لبنان الشقيق مع الحكومة السورية الجديدة، وبارك للشعب السوري انتصاره.

كما اتفق الوزيران على تكثيف الجهود لتعزيز استقرار المنطقة والحفاظ على أمنها، وفق بيان الخارجية.

ويوم أمس السبت، أفاد "المرصد السوري"، أن الجيش اللبناني سلم نحو 70 سوريا بينهم ضباط برتب مختلفة في قوات النظام السابق، لإدارة العمليات العسكرية بريف طرطوس.

الأهالي يوقفون 14 سوريا سوريا نظام بشار الأسد فلول بشار الأسد لبنان
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

عاجل - الداخلية: وفاة ضابط وفردي شرطة إثر انفجار غازي في أكاديمية الشرطة
عاجل - مصدر أمني يكشف تفاصيل دوي الانفجار داخل أكاديمية الشرطة
الجلاد: الإعلام المصري في تكوينه الحالي يمثل خطرًا على الدولة المصرية
رسميا.. إسرائيل تعلن إصابة نتنياهو بمرض خطير
تعطيل الدراسة غدًا بمدارس الإسكندرية.. وإجازة استثنائية للموظفات