هيئة الأسرى والمحررين: معتقلو سجن منشة يعيشون ظروفا قاسية تٌهدد حياتهم

وكالات

أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، أن الأسرى الفلسطينيين في سجن منشة يعيشون أوضاعًا يومية قاسية وظروفًا صعبة تهدد حياتهم، وفقا لما ذكرته الغد.

وقالت الهيئة في بيان، إن سجن منشة أُنشئ حديثًا أو أُعيد تشغيله بعد 7 أكتوبر 2023، في إطار حملة القمع التي تنفذها سلطات الاحتلال، متجاوزة بذلك القوانين الدولية.

وأوضحت الهيئة، أن السجن يتضمن 10 غرف، منها غرفتان مخصصتان للمعتقلين الجنائيين، فيما تحتجز باقي الغرف بين 15 إلى 17 أسيرًا في كل منها.

وأضافت أن الأسرة داخل الغرف مصنوعة من الحديد وتتكون من طابقين، مع فرشات نوم رقيقة لا تحمي من برودة الحديد، مما يسبب الحرمان من النوم والألم الجسدي.

وأشارت إلى أن الأسرى يعانون من انعدام المياه الساخنة، فيما لم يتمكن بعضهم من الاستحمام لأكثر من شهر.

ولفتت إلى أن الإهمال الطبي يزيد من معاناة الأسرى المرضى، مع اقتصار وجبات الطعام على كميات ضئيلة جدًا من اللبن والمربى.

وبيّنت أن البرد القارس يمثل مشكلة إضافية للأسرى، حيث تحتوي الغرف على نوافذ تسمح بدخول مياه الأمطار والرياح.

وأكدت أن الأغطية المتوفرة خفيفة، مع غياب الملابس الشتوية والجوارب، ومن يطالب بها يتعرض للعقاب.

كما دعت الهيئة المؤسسات الدولية الحقوقية والإنسانية إلى التحرك فورًا للضغط على سلطات الاحتلال من أجل إنهاء الانتهاكات المستمرة بحق الأسرى وحمايتهم من هذه الظروف المأساوية.