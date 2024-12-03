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الولايات المتحدة تدرج "هيئة تحرير الشام" السوري على قوائم الإرهاب

11:44 م الثلاثاء 03 ديسمبر 2024

هيئة تحرير الشام

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وكالات

قال مندوب الولايات المتحدة في مجلس الأمن الدولي، الثلاثاء، إن واشنطن تواصلت خلال الأيام الماضية مع القيادات الإقليمية للتوصل إلى خفض التصعيد في سوريا.

وأشار المندوب الأمريكي إلى أن الولايات المتحدة أدرجت هيئة تحرير الشام على قوائم الإرهاب، مؤكدا أن هذا لا يعفي ما يفعله نظام الرئيس بشار الأسد ضد الشعب السوري.

وشدد المندوب الأمريكي على أن الجيش الأمريكي سيدافع عن قواعده في سوريا حتى لا يعود تنظيم داعش للوجود.

وفي وقت سابق اليوم، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن القوات الأمريكية شنت هجوما بريا وجويا على "القرى السبع" شرقي دير الزور، فصائل سوريا الديمقراطية "قسد".

هيئة تحرير الشام الولايات المتحدة قوائم الإرهاب
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