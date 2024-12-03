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البث العبرية: إسرائيل تنتظر رد حماس على العرض المصري لصفقة الأسرى

10:36 م الثلاثاء 03 ديسمبر 2024

صفقة تبادل الأسرى أرشيفية

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وكالات

قالت هيئة البث العبرية، اليوم الثلاثاء، إن إسرائيل تنتظر رد حركة حماس على العرض المصري لصفقة تبادل الأسرى ثم ستقرر ما إذا كانت سترسل وفدا إلى القاهرة.

ونقلت البث العبرية عن مصادر مشاركة في المفاوضات، قولهم إن بدون حدوث انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من غزة بشكل أو بآخر لن تكون هناك صفقة.

وأمس الأحد، نقلت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية عن وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، قوله إن "هناك مؤشرات على أن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) ستكون أكثر مرونة في ظل الظروف الحالية".

وأشار ساعر إلى أن "هناك مؤشرات على تقدم في صفقة إعادة الأسرى، لكنه لا يستطيع التوسع أكثر حتى الآن".

وأضاف وزير الخارجية الإسرائيلي: "ملتزمون بالمضي قدمًا في صفقة لإطلاق سراح الأسرى، وأنا مقتنع بأن الإدارة المقبلة في الولايات المتحدة ستتخذ إجراءات جذرية ضد المحكمة الجنائية الدولية".

وزعم ساعر أن كل ما تفعله إسرائيل يتم وفقًا للقانون الدولي، مضيفًا: "من العار ألا يعود موشيه يعالون إلى رشده".

وأثارت تصريحات وزير الدفاع ورئيس الأركان الأسبق لجيش الاحتلال موشيه يعالون التي قال فيها، أمس السبت، إن "إسرائيل تقوم بتطهير عرقي في شمال قطاع غزة" انتقادات من قِبل مسؤولين إسرائيليين.

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