أردوغان يدعو الحكومة السورية إلى الحوار

أنقرة - (د ب أ)

دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الحكومة السورية إلى الانخراط في الحوار السياسي وسط الاشتباكات المستمرة مع المتمردين، وذلك خلال اتصال هاتفي مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، وفقا لما ذكره مكتب أردوغان.

وطالب أردوغان بضرورة "إفساح المجال للدبلوماسية في المنطقة، وشدد على أن النظام السوري يجب أن يشارك في عملية الحل السياسي"، بحسب بيان صادر عن مكتب الاتصالات الرئاسي التركي عبر منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي.

وأضاف أردوغان أن تركيا ستواصل حربها ضد حزب العمال الكردستاني المحظور و"تفرعاته"، محذرا من التسبب في "عدم استقرار أكبر" في سوريا.

وكان تحالف من الفصائل المسلحة بقيادة جماعة "هيئة تحرير الشام" قد شن الأسبوع الماضي هجوما مفاجئا في شمال غربى سوريا وسيطر على مدينة حلب، ما تسبب في تصعيد مفاجئ في الحرب الأهلية المستمرة منذ عام 2011.

وفي الوقت نفسه، استولت فصائل مدعومة من تركيا على مناطق في الشمال الغربي من الميليشيات الكردية "وحدات حماية الشعب"، التي تعتبرها أنقرة مرتبطة بحزب العمال الكردستاني.

وتعد روسيا حليفا رئيسيا للرئيس السوري بشار الأسد.