الدفاع السورية: قضينا على 200 إرهابي وأسقطنا أكثر من 20 مسيرة

وكالات

قالت وزارة الدفاع السورية في بيان، اليوم الثلاثاء، إنها تواصل ضرب التنظيمات الإرهابية ومواقعها في ريفي حماة الشمالي وإدلب.

وأعلنت الدفاع السورية، القضاء على ما لا يقل عن 200 إرهابي وتدمير وإسقاط أكثر من 20 مسيرة.

ونقلت وكالة "رويترز" البريطانية عن مسؤول أمريكي، قوله إن الجيش الأمريكي نفذ ضربة واحدة على الأقل في منطقة دير الزور بسوريا دفاعا عن النفس.

وفي سياق متصل، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، إن القوات الأمريكية شنت هجوما بريا وجويا على "القرى السبع" شرقي دير الزور، فصائل سوريا الديمقراطية "قسد".

وأشار المرصد إلى أن قوات "قسد" فشلت حتى الآن في السيطرة على أي من "القرى السبع"، التي يسيطر عليها الجيش السوري بالريف الشرقي لدير الزور.

وأوضحت وكالة الانباء السورية الرسمية "سانا"، ان الطيران الأمريكي يستهدف نقاط التماس على خطوط المواجهة في محور بلدة طابية جزيرة في دير الزور.

وعلى الرغم من تأكيدات المرصد السوري، بعدم سيطرة "قسد" على أي من "القرى السبع"، فإن قوات سوريا الديمقراطية أعلنت صباح اليوم أكدت سيطرتها على 7 قرى في دير الزور، بعد مزاعم بانسحاب الجيش السوري.

وتشكل القرى التي تزعم "قسد" سيطرتها عليها (الحسينية – الصالحية – حطلة – مراط – مظلوم – خشام – طابية) الواقعة شرقي نهر الفرات.