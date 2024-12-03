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إعلام عبري: تقديرات للجيش بأن نحو 40 ألف مقاتل من الفصائل الإيرانية في سوريا

07:36 م الثلاثاء 03 ديسمبر 2024

الفصائل الإيرانية في سوريا

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وكالات

قالت صحيفة "هآرتس" العبرية نقلا عن مسؤولين إسرائيليين، اليوم الثلاثاء، إن إيران بدعم روسي قد تستغل الفوضى بسوريا لإرسال مقاتلين من الفصائل التي تدعمها.

وأشارت الصحيفة العبرية إلى أن تقديرات لجيش الاحتلال الإسرائيلي، تقول إن هناك نحو 40 ألف مقاتل من الفصائل المسلحة الموالية لإيران في سوريا.

وأكدت الصحيفة العبرية، أن إسرائيل قلقة من استيلاء الفصائل المسلحة السورية أو المليشيات الإيرانية في سوريا على أسلحة حساسة، موضحة أن إسرائيل قد تتخذ إجراءات وقائية إذا تم الاستيلاء على أسلحة حساسة في سوريا.

الفصائل الإيرانية في سوريا إيران تستغل الفوضى بسوريا الفصائل المسلحة الموالية لإيران المليشيات الإيرانية في سوريا
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