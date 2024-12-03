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اشتباكات بين الشرطة وأعضاء البرلمان في كوريا الجنوبية بعد إعلان الطوارئ (فيديو)

05:37 م الثلاثاء 03 ديسمبر 2024

الشرطة الكورية الجنوبية

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القاهرة- مصراوي

أغلقت الشرطة الكورية الجنوبية مدخل الجمعية الوطنية" البرلمان"، ومنعت أعضائه من الدخول إليه.

ونشرت وسائل إعلام كورية جنوبية مشاهد لاشتباكات بين عدد من أعضاء الجمعية الوطنية أثناء محاولتهم الدخول إلى مبنى البرلمان.

وأعلن رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول، الأحكام العرفية في خطاب تلفزيوني غير معلن في وقت متأخر من الليل يوم الثلاثاء، متهمًا حزب المعارضة الرئيسي في البلاد بالتعاطف مع كوريا الشمالية والأنشطة المناهضة للدولة.

ولم يذكر يون الإجراءات التي سيتم اتخاذها. واستشهد باقتراح من الحزب الديمقراطي المعارض، الذي يتمتع بأغلبية في البرلمان، لعزل كبار المدعين ورفض اقتراح ميزانية الحكومة.

وقال يون في الخطاب التلفزيوني: "أعلن بموجب هذا الأحكام العرفية الطارئة، لحماية كوريا الجنوبية الليبرالية من التهديدات التي تشكلها القوات الشيوعية لكوريا الشمالية والقضاء على العناصر المناهضة للدولة".

وحسب التلفزيون الكوري الجنوبي YTN، فإن رئيس البرلمان في طريقه حاليًا إلى البرلمان ويخطط لعقد جلسة،على الرغم من حظر دخول البرلمان وأن المشرعين أنفسهم غير قادرين على الدخول.

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