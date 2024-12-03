اغتصاب جماعي لطالبة جامعية في موريتانيا يفجر موجة غضب

وكالات

شهدت العاصمة الموريتانية نواكشوط حادثة مروعة، إذ تعرّضت طالبة جامعية لاغتصاب جماعي في منزل عائلتها، بعدما اقتحم لصوص المنزل ليلًا تحت تهديد السلاح الأبيض.



واجهت الفتاة التي كانت تنام جوار والدها المصاب بمرض عصبي، اعتداءً وحشيًا، الأمر الذي أثار غضبًا عارمًا بين المواطنين.



وجراء الحادثة خرج الموريتانيين في مظاهرات غاضبة بعدة مدن، مطالبين بتشديد العقوبات على مرتكبي الجرائم الجنسية وضمان عدم إفلاتهم من العقاب.



واستنكرت منظمات حقوقية الجريمة، داعية إلى اتخاذ إجراءات صارمة لحماية النساء من هذه الانتهاكات، وسط تأكيد السلطات على القبض على الجناة وإحالتهم للتحقيق.



وعبّر نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، عن استيائهم من استمرار مثل هذه الجرائم، إذ دعت بعض التدوينات إلى تحسين التشريعات لضمان العدالة.



بينما ألقت أخرى الضوء على المعاناة النفسية والاجتماعية التي تواجهها الضحايا، في ظل ثقافة مجتمعية تلقي اللوم عليهن بدلًا من التضامن معهن.





