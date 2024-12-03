بعد إصابته في هجمات البيجر.. أول ظهور علني لسفير إيران لدى لبنان (صور)

وكالات

ظهر سفير إيران لدى لبنان مجتبى أماني علنا في بيروت، اليوم الثلاثاء، وذلك لأول مرة بعد إصابته في هجمات أجهزة "البيجر" التي نفذتها إسرائيل منتصف سبتمبر الماضي.

وعاد أماني إلى لبنان بعد خضوعه للعلاج في إيران، على خلفية إصابته في يده وعينه ووجهه.

وتفقد السفير الإيراني، اليوم الثلاثاء، موقع مقتل زعيم حزب الله حسن نصر الله، في غارة جوية إسرائيلية استهدفت مقرا للحزب بضاحية بيروت الجنوبية.

وظهر أماني مرتديا نظارة شمسية، وتحدث إلى وسائل إعلام من موقع الغارة.

السفير أماني زار بعد ذلك موقع استشهاد سيد شهداء المقاومة الإسلامية، سماحة السيد حسن نصرالله، مع ثلة من إخوانه القادة في منطقة حارة حريك. وعاين هناك آثار الوحشية والهمجية الإسرائيلية، مستذكرًا المسيرة الزاخرة بالتضحيات التي خاضها السيد نصرالله من أجل تحرير لبنان وحماية حدوده. كما… pic.twitter.com/ZgJ26QG6p9 — السفارة الإيرانية- لبنان (@IranEmbassyLB) December 3, 2024

وقال أماني إن "الشهداء الذين استشهدوا في لبنان كانوا ضحايا همجية الکیان الصهيوني ونحن نرى نفس الضحايا في فلسطين وخاصة في غزة"، حسب تصريحاته التي نقلتها وكالة أنباء "إرنا" الرسمية.

وأضاف السفير الايراني لدى لبنان: "عدت إلى مهمتي لأنني شعرت بالواجب.

وتحدث عن إصابته في اليد والعين والوجه، مضيفا: "من حسن الحظ أن هذه الإصابات عولجت إلى حد كبير، وتمكنت من استئناف مهمتي".

وفي سبتمبر الماضي، قتل العشرات وأصيب الآلاف أثناء هجمات متزامنة على أجهزة الاتصالات اللاسلكية التي يستخدمها حزب الله في لبنان، في عمل نسب إلى إسرائيل التي اعترفت به لاحقا.