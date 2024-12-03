الحوثيون يعلنون تنفيذ 3عمليات عسكرية ضد إسرائيل

صنعاء- (د ب أ)

أعلنت جماعة أنصار الله الحوثية في اليمن، اليوم الثلاثاء، تنفيذ 3 عمليات عسكرية مشتركة استهدفت أهدافاً حيوية في إسرائيل.

وقال العميد يحيى سريع المتحدث العسكري باسم الحوثيين، في بيان صحفي اليوم، "نفذنا بالاشتراك مع المقاومة الإسلامية في العراق ثلاث عمليات عسكرية ضد العدو الإسرائيلي خلال الـ48 ساعة الماضية".

وأضاف: "نفذنا عمليتين استهدفتا هدفين للعدو الإسرائيلي شمالي فلسطين المحتلة بعدد من الطائرات المسيّرة"، مشيرا إلى أن "العملية الثالثة استهدفت هدفًا حيويًا في منطقة أم الرشراش جنوبي فلسطين المحتلة بعدد من الطائرات المسيّرة".

وأكد المتحدث "استمرار قواتهم مع مجاهدي المقاومة العراقية في الرد على جرائم العدو الإسرائيلي بحق الفلسطينيين في قطاع غزة".

وأردف بالقول "هذه العمليات لن تتوقف إلا بوقف العدوان ورفع الحصار عن قطاع غزة".

وكانت جماعة الحوثي أعلنت عن تنفيذ أول عملية لها بالصواريخ والطائرات المسيرة ضد إسرائيل في 31 أكتوبر 2023.

وفي فترات لاحقة، تحدثت الجماعة لأكثر من مرة عن استهدافها مواقع في إسرائيل بصواريخ بالستية وطائرات مسيرة، فيما أعلنت الأخيرة اعتراضها.