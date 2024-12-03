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قبل تنصيبه.. ترامب يعلن أول زيارة رسمية له خارج أمريكا

03:12 م الثلاثاء 03 ديسمبر 2024

دونالد ترامب

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نيويورك- (د ب أ)

يعتزم الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، حضور حفل إعادة افتتاح كاتدرائية "نوتردام" في باريس مطلع الأسبوع، في أول رحلة خارجية له منذ إجراء انتخابات الرئاسة.

ومن المقرر أن يتم إعادة فتح الكاتدرائية يوم السبت المقبل، بعد مرور أكثر من خمسة أعوام على إعادة ترميمها بعد أن اجتاح حريق مدمر اندلع عام 2019، المعلم الشاهق في باريس، ودمره تقريبا.

ومن المقرر أن تكون فعاليات إعادة الافتتاح، التي ستقام يومي السبت والأحد، في ظل إجراءات أمنية مشددة، ومن المتوقع أن يحضرها نحو 50 من رؤساء الدول والحكومات.

وأعلن ترامب أنه سيكون من بين الحضور في منشور له نشره على منصة "تروث سوشيال" الخاصة به، مساء أمس الاثنين.

دونالد ترامب نيويورك أمريكا باريس
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