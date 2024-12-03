الوفد الجزائري ينسحب من قمة نيودلهي لحظة دخول الوفد الإسرائيلي (فيديو)

وكالات

انسحب الوفد الجزائري برئاسة وزير التجارة الداخلية الطيب زيتوني، من أعمال الدورة الـ 29 لقمة الشراكات بنيودلهي لحظة دخول الوفد الإسرائيلي.

وكان الوزير زيتوني، الذي يشارك في افتتاح فعاليات الدورة الـ29 لقمة الشراكات بالهند، وفي ختام كلمته التي ألقاها بالمناسبة، ذكر بمسؤولية العالم في إحلال السلام، "بإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني الذي يواجه رفقة الشعب اللبناني حرب إبادة جماعية لم يشهد لها تاريخ الإنسانية مثيلا".

وأكد الوزير الجزائري، أن تطور الاقتصاد العالمي مرهون بالسلام العادل والمستدام.