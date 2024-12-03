وحدات الجيش السوري تسقط عشرات الطائرات المسيرة بريف حماة

دمشق- (أ ش أ)

أفاد التلفزيون السوري، اليوم الثلاثاء، بإسقاط عشرات الطائرات المسيرة التي أطلقتها الفصائل المسلحة على المناطق الآمنة بريف حماة.

وأضاف التلفزيون السوري أن الطيران الحربي السوري الروسي المشترك يستهدف طرق إمداد الفصائل المسلحة بريف حماة الشمالي.

وأشار إلى اندلاع اشتباكات عنيفة في محور بلدة خطاب بين وحدات الجيش السوري والفصائل المسلحة.