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وزيرا خارجية الأردن وبلجيكا يؤكدان أهمية التنسيق والتشاور بشأن القضايا الثنائية والإقليمية

01:43 م الثلاثاء 03 ديسمبر 2024

وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي

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عمان- (أ ش أ)

أجرى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي اتصالاً هاتفياً مع وزير الخارجية والشؤون الأوروبية والتجارة الخارجية البلجيكي الجديد برنارد كوينتين، بحث معه خلاله سبل تعزيز علاقات الصداقة الراسخة بين المملكتين والأوضاع الإقليمية، وهنأه بتوليه مسؤولياته الجديدة.

وأكد الوزيران - طبقا لبيان وزارة الخارجية الأردنية اليوم الثلاثاء- الحرص المشترك على تعميق التعاون بين البلدين في مختلف المجالات وإدامة التنسيق إزاء الأوضاع الإقليمية.

هذا المحتوى من

Asha
أيمن الصفدي وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني وزير الخارجية البلجيكي
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