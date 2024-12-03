وزيرا خارجية الأردن وبلجيكا يؤكدان أهمية التنسيق والتشاور بشأن القضايا الثنائية والإقليمية

عمان- (أ ش أ)

أجرى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي اتصالاً هاتفياً مع وزير الخارجية والشؤون الأوروبية والتجارة الخارجية البلجيكي الجديد برنارد كوينتين، بحث معه خلاله سبل تعزيز علاقات الصداقة الراسخة بين المملكتين والأوضاع الإقليمية، وهنأه بتوليه مسؤولياته الجديدة.

وأكد الوزيران - طبقا لبيان وزارة الخارجية الأردنية اليوم الثلاثاء- الحرص المشترك على تعميق التعاون بين البلدين في مختلف المجالات وإدامة التنسيق إزاء الأوضاع الإقليمية.