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اليمن يرحب بقرار كندا بتصنيف الحوثيين منظمة إرهابية

01:27 م الثلاثاء 03 ديسمبر 2024

اليمن

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عدن- (أ ش أ)

رحبت الحكومة اليمنية، بقرار الحكومة الكندية بتصنيف ميليشيات الحوثي الإرهابية، ككيان إرهابي بموجب القانون الجنائي الكندي والذي يسهم في التصدي لتهديدات الميليشيات الإرهابية للأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة.
وأعربت الوزارة - في بيان نقلته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) اليوم الثلاثاء- عن تقدير الحكومة اليمنية للحكومة الكندية على موقفها ومساندتها للشعب اليمني.
ودعت الوزارة، المجتمع الدولي، إلى اتخاذ خطوات مماثلة لدعم الجمهورية اليمنية في مواجهة إرهاب هذه المليشيات التي امتد تهديدها إلى الملاحة الدولية والاقتصاد العالمي وتهديد الأمن والسلام الدوليين.

هذا المحتوى من

Asha
اليمن الحوثيين منظمة إرهابية
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