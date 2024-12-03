القوات الروسية تحرر رومانوفكا ونوفوداروفكا في منطقة العملية العسكرية الخاصة

موسكو- (أ ش أ)

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن القوات التابعة لها حررت بلدتي رومانوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، وونوفوداروفكا في مقاطعة زابوروجيه.

وذكرت الوزارة في بيان نقلته وكالة أنباء سبوتنيك الروسية - إن وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" الروسية،كبدت القوات الأوكرانية خسائر بلغت نحو 370 عسكريًا، خلال الـ 24 الساعة الماضية.

واستهدفت قوات "الجنوب" أفرادا ومعدات القوات الأوكرانية المسلحة، في بلدات كونستانتينوفكا وداتشنوي وسلافيانسك في جمهورية دونيتسك الشعبية.

وبلغت خسائر العدو نحو 370عسكريًا، وعربة مشاة قتالية و5 آليات ومحطة حرب إلكترونية.

وأردف البيان: "عززت وحدات قوات "المركز" الروسية، خلال الليلة الماضية، مواقعها التكتيكية، وصدت 11 هجمة مضادة، مكبدة قوات كييف أكثر من 555 عسكريًا و4 مركبات قتالية مدرعة و5 سيارات ومدفع هاوتزر من طراز "مستا-بي" عيار 152 ملم ومدفع من طراز "دي-30" عيار 122 ملم".

كما ذكرت الوزارة أن قوات "الغرب"، عززت مواقعها، وكبدت القوات الأوكرانية خسائر في الأرواح بلغت نحو 460 عسكرياً، وعدد من المعدات العسكرية خلال الـ24 الساعة الماضية.

كما تم استهداف عناصر ومعدات القوات الأوكرانية، في مناطق كوبيانسك وسينكوفو ولوزوفايا وزاغورويكوفكا ونوفوبلاتونوفكا، في مقاطعة خاركوف، وإيفانوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.

وأشار التقرير إلى "صد 11 هجمة مضادة لمجموعات اقتحام تابعة للواءين الأول والرابع من القوات المسلحة الأوكرانية، ولواء الدفاع المحلي 113".

وبلغت خسائر العدو نحو 460 عسكريا وسيارتين ومدفع هاوتزر من طراز "دي-30" عيار 122 ملم ومدفعين من طراز "إم 119" عيار 105 ملم أمريكي الصنع، بالإضافة إلى تدمير محطة حرب إلكترونية و3 مستودعات ذخيرة.

وتابع البيان "استهدفت وحدات قوات مجموعة "دنيبر"، أفراد ومعدات لواءين تابعين للقوات الأوكرانية، في بلدتي مولوديوجنويه، ونيكولسكويه، في مقاطعة خيرسون، وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية نحو 60 عسكريًا و3 سيارات.

كما قامت وحدات من مجموعة قوات "الشرق"، نتيجة للعمليات النشطة، بتحرير بلدة نوفوداروفكا بمقاطعة زابوروجيه.

ودحرت قوات "الشرق" وحدات القوات الأوكرانية في مناطق رازليف، وكومار وأوكتيابر، التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية، كما تم صد هجومين مضادين، شنتهما مجموعات هجومية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية.

وبلغت خسائر العدو ما يصل إلى 155 عسكريا، ودبابة وأربع مركبات قتالية مدرعة، وخمس سيارات، ومدفع ذاتي الحركة، من طراز أكاتسيا عيار 152 ملم.

كما ذكر البيان، أن الطيران الحربي، وسلاح الطائرات المسيرة، والقوات الصاروخية والمدفعية الروسية، دكت منشآت الطاقة الداعمة، لتشغيل مؤسسات المجمع الصناعي العسكري في أوكرانيا، والبنية التحتية للمطارات العسكرية، فضلا عن تجمع القوى البشرية والمعدات العسكرية للعدو في 142 منطقة.

كما أسقطت أنظمة الدفاع الجوي 40 طائرة دون طيار، منها أربع خارج منطقة العملية العسكرية الخاصة.