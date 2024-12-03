قوات الاحتلال تعتقل 18 فلسطينيا من الضفة الغربية

رام الله- (د ب أ)

اعتقلت القوات الإسرائيلية، منذ مساء أمس، وحتى صباح اليوم الثلاثاء، 18 فلسطينيا على الأقل من الضّفة الغربية، بينهم أطفال، وأسرى سابقون.

وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير، في بيان أوردته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، إن عمليات الاعتقال توزعت على محافظات سلفيت، والخليل، ورام الله، وبيت لحم، ونابلس، والقدس.

وأشار البيان إلى أنّ "حصيلة الاعتقالات منذ بدء حرب الإبادة المستمرة والعدوان الشامل على أبناء شعبنا بلغ أكثر من 11 ألفا و900، من الضّفة بما فيها القدس، والتي شملت فئات المجتمع الفلسطينيّ كافة".





