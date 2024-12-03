وزير الخارجية الإيراني: يجب أن نكون على حذر إزاء تحركات الفصائل المسلحة في سوريا

طهران- (د ب أ)

أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أنه "يجب أن نكون حذرين من تحركات الفصائل المسلحة في سوريا".

وأشار عراقجي، خلال اجتماع وزراء دول "منظمة التعاون الاقتصادي"، إلى مرور أكثر من عام مضى على الجرائم الوحشية وغير المسبوقة التي ارتكبتها إسرائيل بحق الشعب في غزة، والتي امتدت لاحقا لتشمل الشعب اللبناني، حسبما ذكرت وكالة "تسنيم" الإيرانية للأنباء.

وأضاف عراقجي "خلال الأيام الأخيرة، بالتزامن مع إعلان وقف إطلاق النار في لبنان، شهدنا تحركات من قبل الجماعات الإرهابية التكفيرية في سوريا، بدعم من أمريكا وإسرائيل."

وأكد وزير الخارجية أن هذه التحركات تستدعي وعيا وتنسيقا من دول المنطقة، إضافة إلى رد فعل فوري وفعال من المجتمع الدولي.

وأشار عراقجي إلى أهمية تعزيز منظمة "إيكو" والتعاون الاقتصادي بين دولها، مؤكدا أن الاجتماع يشكل فرصة هامة لتبادل الأفكار في هذا المجال.