الخطوط الجوية العراقية تستأنف رحلاتها من والى بيروت غدا

بيروت- (د ب أ)

أعلن وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية علي حميه استئناف الخطوط الجوية العراقية تسيير رحلاتها من والى بيروت صباح غد الأربعاء.

ونقلت الوكالة الوطنية للاعلام عن حميه قوله، في تغريدة على منصة إكس: "تم إعطاء الموافقة على معاودة شركة الخطوط الجوية العراقية تسيير رحلات من والى بيروت بتاريخ 27 نوفمبر الماضي".

وأشار إلى أن "أول رحلة ستصل صباح غد من بغداد بناء على كتاب مرسل من الشركة إلى المديرية العامة للطيران المدني ".