النرويج تتولى حماية المجال الجوي لمطار جيشوف البولندي

كوبنهاجن/وارسو- (د ب أ)

أعلنت النرويج يوم الاثنين أنها ستتولى مسؤولية حماية المجال الجوي لمطار جيشوف في بولندا بموجب التزاماتها ضمن حلف شمال الأطلسي (الناتو)، وسترسل 100 جندي وأنظمة دفاع جوي وطائرات مقاتلة من طراز (إف 35) لتحقيق ذلك.

ويقع المطار على بُعد حوالي 100 كيلومتر من الحدود الأوكرانية، ويعد مركزا أساسيا لنقل البضائع العسكرية.

وقال وزير الدفاع النرويجي بيورن أريلد جرام في بيان إن عدة دول من حلف الناتو تتناوب على توفير الحماية الجوية لبولندا.

وأضاف جرام: "المطار يُعد أيضا محورا مركزيا لجهود الإجلاء الطبي التي تتولى النرويج مسؤوليتها."

وأوضح أن أنظمة الدفاع الجوي (صواريخ سام النرويجية المتقدمة) ، بالإضافة إلى الجنود والطائرات المقاتلة، ستُرسل في الأيام القادمة، وستستمر المهمة النرويجية، التي ستعمل ضمن المجال الجوي البولندي، حتى عيد الفصح.

وحاليا، يتمركز جنود أمريكيون في المطار، الذي تحميه وحدات الدفاع الجوي الأمريكية "باتريوت". وكانت ألمانيا قد أعلنت الأسبوع الماضي أنها ستنقل أنظمة باتريوت إلى جنوب شرق بولندا بداية العام المقبل.

من جهته، شكر وزير الدفاع البولندي فواديسواف كوسينياك كاميش النرويج في منشور على منصة "إكس" قائلا: "بدءا من ديسمبر (كانون الأول)، ستتعزز حماية حدودنا بشكل أكبر. أربع طائرات نرويجية من طراز (إف 35) وأنظمة الدفاع الجوي ستؤمن مجالنا الجوي والجناح الشرقي للناتو. شكرا جزيلا لحلفائنا من النرويج!".

وتعد بولندا حليفا سياسيا وعسكريا مهما لأوكرانيا التي تتعرض للهجوم الروسي منذ أكثر من عامين ونصف. كما تلعب وارسو دورا حيويا كمركز لوجستي للمساعدات العسكرية الغربية لكييف.





