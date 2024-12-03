تحقيق الجيش الإسرائيلي يكشف أخطاء استراتيجية في أحداث 7 أكتوبر



وكالات

كشف تحقيق للجيش الإسرائيلي، وفقًا لما نقلته قناة "القاهرة الإخبارية"، أن قيادة المنطقة الجنوبية كانت لديها "مفاهيم خاطئة" بشأن إمكانيات الدفاع، مما أدى إلى استجابة غير مناسبة للتهديدات في أحداث 7 أكتوبر.

وأوضح التحقيق أن الاعتماد المفرط على الوسائل التكنولوجية على حدود غزة كان خطأً كبيرًا، حيث سقطت هذه الوسائل واحدة تلو الأخرى. كما أظهر التحقيق أن قيادة الجنوب لم تأخذ تحذيرات مسبقة بجدية، واعتبرت خطة حماس غير منطقية، مما أدى إلى تأخر التحرك.

وأكدت نتائج التحقيق أن هذه الأخطاء الاستراتيجية ساهمت في تدهور الأوضاع الأمنية خلال الهجوم.