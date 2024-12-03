طائرات الاحتلال تشن غارة على خان يونس وتنسف منازل في رفح



وكالات

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، وفقًا لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن طائرات الاحتلال الإسرائيلي شنت غارة جوية على بلدة القرارة شمال شرقي خان يونس، مما أدى إلى وقوع أضرار كبيرة.

وفي سياق متصل، قامت قوات الاحتلال بنسف عدد من المنازل السكنية في حي الجنينة شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة، ما تسبب في تدمير واسع للمنازل وتشريد العائلات الفلسطينية.

وتتواصل الهجمات الإسرائيلية على مناطق متفرقة من القطاع، وسط تصاعد للأوضاع الإنسانية في ظل الحصار المستمر.