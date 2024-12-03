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50 ألف نازح جديد في سوريا.. تحذيرات أممية من كارثة إنسانية

03:11 ص الثلاثاء 03 ديسمبر 2024

منظمة الأمم المتحدة

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وكالات

أعلنت الأمم المتحدة، وفقًا لما نقلته قناة "القاهرة الإخبارية"، نزوح نحو 50 ألف شخص في سوريا خلال الأيام الماضية، نتيجة تصاعد العمليات العسكرية في عدة مناطق.

وأشارت التقارير إلى أن الأوضاع الإنسانية تتفاقم بشكل ملحوظ، حيث يعاني النازحون من نقص في المساعدات الأساسية، مثل الغذاء والمأوى والرعاية الصحية.

ودعت الأمم المتحدة إلى ضرورة تقديم الدعم العاجل للنازحين، محذرة من تداعيات إنسانية كارثية في حال استمرار تدهور الأوضاع الأمنية والإنسانية في البلاد.

الأمم المتحدة 50 ألف نازح جديد سوريا تحذيرات أممية كارثة إنسانية
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