أردوغان: نأمل في إنهاء عدم الاستقرار بسوريا

(د ب أ)

أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن أمله بإنهاء حالة عدم الاستقرار في سوريا، عبر اتفاق يتماشى مع المطالب المشروعة للشعب السوري.

جاء ذلك في تصريحات، اليوم الإثنين، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس جمهورية مونتنيجرو ياكوف ميلاتوفيتش، في أنقرة، وفقا لوكالة أنباء الأناضول التركية.

وأضاف أردوغان: "نتابع عن كثب التطورات التي استجدت بشكل مفاجئ خلال الأيام الماضية في جارتنا سوريا".

وأكد أن "تركيا كما كانت بالأمس، مستعدة اليوم أيضا للقيام بما يقع على عاتقها لإخماد النار المشتعلة في المنطقة".

ومضى قائلا: "أكبر تمنياتنا هو الحفاظ على وحدة أراضي سوريا وإنهاء حالة عدم الاستقرار عبر اتفاق يتماشى مع المطالب المشروعة للشعب السوري".

وأردف: "نتابع التطورات الميدانية في سوريا لحظة بلحظة في إطار أولويات الأمن القومي لبلادنا ونتخذ التدابير اللازمة لمنع حدوث أي تطورات غير مرغوبة".

وأشار الرئيس التركي إلى أن وزير الخارجية هاكان فيدان ورئيس جهاز الاستخبارات التركي إبراهيم قالن، على اتصال مستمر مع المسؤولين ذات الصلة في الدول الأخرى فيما يخص تطورات الشأن السوري.

وأكد أردوغان على أن تركيا تولي أهمية كبيرة لإحلال السلام والاستقرار في منطقتها وجوارها.

وأفاد بأن موقف تركيا وأولوياتها الأساسية ومعايير سياستها فيما يتعلق بالصراع بسوريا واضحة.

كان مسلحون بقيادة هيئة تحرير الشام الجهادية قد شنوا هجوما من محورين على مدينة حلب يوم الأربعاء الماضي، وتقدموا إلى الريف المحيط بإدلب ومحافظة حماة المجاورتين. وأقامت القوات الحكومية خطا دفاعيا حصينا في شمالي حماة في محاولة لإيقاف تقدم المسلحين.

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الاثنين، بمقتل 514 شخصا من بينهم 92مدنيا جراء التصعيد الجديد في سوريا بين المتمردين والقوات الحكومية.