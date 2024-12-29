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وفاة الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر بعد شهرين من احتفاله بعيد ميلاده الـ 100

11:46 م الأحد 29 ديسمبر 2024

جيمي كارتر

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وكالات

أعلنت وكالة رويترز وفاة الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر، الحائز على جائزة نوبل للسلام، يوم الأحد، عن عمر يناهز 100 عام.

قبل وفاته، كان كارتر قد شارك في الانتخابات الأمريكية لعام 2024، حيث أدلى بصوته عبر البريد، بحسب بيان رسمي أصدره مركز كارتر.

وفي سياق الاحتفال بمئوية كارتر، نظمت السفارة الأمريكية في القاهرة أواخر سبتمبر الماضي معرضًا بعنوان "جيمي كارتر: 100 عام من توحيد الناس".

وافتتحت نائبة رئيس البعثة، إيفينيا سيديريس، المعرض الذي أقيم في مسرح الفلكي الرئيسي وصالة العرض بحرم الجامعة الأمريكية بالقاهرة في التحرير، خلال الفترة من 1 إلى 10 أكتوبر.

كما تضمن المعرض عرض الفيلم الوثائقي "جيمي كارتر: رئيس الروك أند رول"، الذي يستعرض شغف الرئيس كارتر الدائم بالموسيقى وتأثيرها على مسيرته.

جيمي كارتر وفاة الرئيس الأمريكي الأسبق جائزة نوبل للسلام الانتخابات الأمريكية
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