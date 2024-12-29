مصير شارون يتكرر.. كيف تفاعل رواد مواقع التواصل مع خبر إصابة نتنياهو بالسرطان؟

كتب- محمود الهواري:

كشفت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم الأحد، عن إصابة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (75 عاماً) بسرطان البروستاتا من الدرجة الثالثة.

وقالت وسائل الإعلام، إن نتنياهو يخضع حالياً لعملية جراحية لاستئصال الورم تحت التخدير الكامل، ما استدعى نقل صلاحياته مؤقتاً لوزير القضاء ياريف ليفين، وفق ما أفادت صحيفة "يسرائيل هيوم".

وأثار خبر إصابة نتنياهو تفاعلاً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث جاءت معظم التعليقات من منتقدي سياسته، متمنين له أسوأ مصير، خاصة في ظل الاتهامات الموجهة إليه بارتكاب جرائم ضد المدنيين في غزة.

هيئة البث الإسرائيلية: #نتنياهو خضع لفحص طبي يوم الأربعاء بعد اكتشاف عدوى في المسالك البولية#الجزيرة_مباشر



اللهم اجعلها نهايته pic.twitter.com/BzAspZLyiv — شبل الحجرية (@9AtsdBoWbTkK9TM) December 28, 2024

وتضمنت بعض التعليقات دعوات لتدهور حالته الصحية، مع الإشارة إلى مصير رئيس الوزراء الأسبق أرييل شارون، الذي دخل في غيبوبة مطولة قبل وفاته.

وعبّر بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن مشاعرهم الحادة تجاه نتنياهو وسياسته، حيث كتب أحدهم: "نتنياهو على طاولة العمليات اليوم بسبب ورم في البروستاتا، أكثروا دعواتكم لعله يدخل ولا يخرج إلا جثة هامدة إلى جهنم، أو يبقى في غيبوبة مثل الذي قبله شارون".

هيئة البث الإسرائيلية: #نتنياهو خضع لفحص طبي يوم الأربعاء بعد اكتشاف عدوى في المسالك البولية

يا رب خطأ طبي انقطاع كهرباء اصابة الطبيب الجراح بوعكة صحية حين يتم فتحه و بإذن الله ورم خبيث يتمكن من جسده النتن#NetanyahuWarCriminal

#netanyahuterrorist pic.twitter.com/o6xCzEhTkX — Mustapha Djihad (@mustapha_djihad) December 28, 2024

بينما علّق آخر: "يا رب خطأ طبي، انقطاع كهرباء، إصابة الطبيب الجراح بوعكة صحية حين يتم فتحه، وبإذن الله ورم خبيث يتمكن من جسده النتن".