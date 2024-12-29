بعد إصابته بالسرطان.. إسرائيل تعلن بديل نتنياهو لرئاسة الحكومة مؤقتا

وكالات

أفادت صحيفة "يسرائيل هيوم" الإسرائيلية بأن وزير القضاء الإسرائيلي ياريف ليفين سيشغل منصب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خلال فترة مكوثه في المستشفى بعد إجرائه عملية اليوم الأحد.

وكانت المحكمة المركزية الإسرائيلية في القدس قد وافقت اليوم أيضا على طلب قدمه محامي الدفاع عن نتنياهو، لتأجيل الجلسات التي كان من المقرر أن يدلي نتنياهو فيها شهادته.

وجاء في الطلب أنه من المتوقع أن يبقى نتنياهو في المستشفى عدة أيام وأن يخضع لإجراء طبي تحت التخدير الكامل، ولذلك طلب المحامي إلغاء الجلسات المقررة هذا الأسبوع، مضيفًا أن مكتب المحامي وافق على الخطوة بشكل طبيعي بعد ذلك وفي هذا النوع من العمليات الجراحية التي يخضع لها نتنياهو، يدخل المرضى إلى المستشفى لمدة تتراوح بين ليلة وثلاث ليال.

وأشارت الصحيفة الإسرائيلية، إلى أن وزير الجيش الإسرائيلي يسرائيل كاتس سيشغل منصب رئيس المجلس الوزاري الأمني السياسي "الكابينيت" خلال مكوث نتنياهو في المستشفى وسيكون لديه الصلاحية لعقد اجتماعات الكابينت عند الحاجة، أما القرارات فسيتم اتخاذها من قبل ليفين.

قالت القناة الـ 12 العبرية، إن رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، في هذه الأثناء دخل إلى المستشفى لإجراء عملية جراحية لاستئصال البروستاتا وذلك بعد إصابته بالسرطان.

وحسب القناة العبرية، فإن العملية الجراحية ستستمر ما بين ساعة إلى ساعتين.

وأُعلنت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم الأحد، إصابة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو (75 عاماً) بسرطان البروستاتا من الدرجة الثالثة، حيث يجري نتنياهو عملية جراحية لاستئصال البروستاتا.



قبل ذلك، أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أن رئيس نتنياهو سيخضع للتخدير الكامل قبل إجراء عمليته.

تبعاً لذلك، تم إلغاء مناقشات هذا الأسبوع، ومن غير المتوقع أن يسافر رئيس الوزراء لحضور حفل تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب.

وبحسب إفادة محاميه، فمن المتوقع أن يبقى في المستشفى بضعة أيام، كما ألغيت الجلسات الثلاث التي عقدت هذا الأسبوع لمحاكمته.