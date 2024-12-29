كندا: تعليق الرحلات الجوية مؤقتا في مطار هاليفاكس بعد حادث أثناء هبوط طائرة

(أ ب)

تسبب حادث طائرة في مطار هاليفاكس ستانفيلد الدولي في كندا في تأخير مؤقت لجميع عمليات الطيران ليلة السبت.

وقالت المتحدثة باسم المطار تيفاني تشيس إنه في حوالي الساعة التاسعة والنصف مساء أمس السبت، تعرضت رحلة تابعة لشركة "إير كندا إكسبريس" تشغلها شركة "بال إيرلاينز" القادمة من سانت جونز في نيوفاوندلاند، لحادث عند هبوطها.

من جهته، قال المتحدث باسم شركة "إير كندا" بيتر فيتزباتريك إن طائرة من طراز "بومباردييه كيو 400" واجهت "مشكلة في عجلات الهبوط" بعد وصولها مساء أمس السبت، مضيفا أن الطائرة لم تتمكن من الوصول إلى الصالة وجرى نقل الطاقم و73 راكبا بالحافلة.

وأضاف فيتزباتريك إنه لم يصب أحد على متن الطائرة، لكن متحدثا باسم شرطة الخيالة الملكية الكندية في نوفا سكوتيا، الذي استجاب للحادث إلى جانب المسعفين، قال إنه تم الإبلاغ عن إصابات طفيفة.

وأوضحت تشيس أنه تم تعليق عمليات الطيران بعد الحادث في انتظار الحصول على تصريح باستمرار عمليات المطار، واستأنف أحد مدارج المطار منذ ذلك الحين عملياته المعتادة.

ولم يتضح سبب الحادث بعد، في انتظار إجراء تحقيق.