رسميا.. إسرائيل تعلن إصابة نتنياهو بمرض خطير

وكالات

أُعلنت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم الأحد، إصابة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو (75 عاماً) بسرطان البروستاتا من الدرجة الثالثة، حيث يجري نتنياهو عملية جراحية لاستئصال البروستاتا.



قبل ذلك، أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أن رئيس نتنياهو سيخضع للتخدير الكامل قبل إجراء عمليته.

تبعاً لذلك، تم إلغاء مناقشات هذا الأسبوع، ومن غير المتوقع أن يسافر رئيس الوزراء لحضور حفل تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب.

وبحسب إفادة محاميه، فمن المتوقع أن يبقى في المستشفى بضعة أيام، كما ألغيت الجلسات الثلاث التي عقدت هذا الأسبوع لمحاكمته.