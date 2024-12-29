لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

رسميا.. إسرائيل تعلن إصابة نتنياهو بمرض خطير

08:05 م الأحد 29 ديسمبر 2024
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    4
  • عرض 6 صورة
    5
  • عرض 6 صورة
    7
  • عرض 6 صورة
    2
  • عرض 6 صورة
    3
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

أُعلنت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم الأحد، إصابة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو (75 عاماً) بسرطان البروستاتا من الدرجة الثالثة، حيث يجري نتنياهو عملية جراحية لاستئصال البروستاتا.

قبل ذلك، أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أن رئيس نتنياهو سيخضع للتخدير الكامل قبل إجراء عمليته.

تبعاً لذلك، تم إلغاء مناقشات هذا الأسبوع، ومن غير المتوقع أن يسافر رئيس الوزراء لحضور حفل تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب.

وبحسب إفادة محاميه، فمن المتوقع أن يبقى في المستشفى بضعة أيام، كما ألغيت الجلسات الثلاث التي عقدت هذا الأسبوع لمحاكمته.

بنيامين نتنياهو سرطان البروستاتا الاحتلال الإسرائيلي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
كندا: تعليق الرحلات الجوية مؤقتا في مطار هاليفاكس بعد حادث أثناء هبوط طائرة

إعلان

إعلان

رسميا.. إسرائيل تعلن إصابة نتنياهو بمرض خطير
تعطيل الدراسة غدًا بمدارس الإسكندرية.. وإجازة استثنائية للموظفات