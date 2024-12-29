المرصد السوري: استشهاد 11 شخصا في غارة إسرائيلية قرب دمشق

(أ ب)

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان استشهاد 11 شخصا جراء غارة جوية إسرائيلية على ضواحى دمشق، اليوم الأحد، حيث تواصل إسرائيل استهداف الأسلحة والبنية التحتية العسكرية السورية حتى بعد الإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، ومقره بريطانيا، إن الغارة الجوية استهدفت مستودع أسلحة تابع لقوات الأسد بالقرب من مدينة عدرا الصناعية الواقعة شمال شرق العاصمة. وأفاد المرصد استشهاد 11 شخصا على الأقل، معظمهم من المدنيين.

وأوردت قناة الميادين اللبنانية نبأ وقوع الغارة الجوية، لكنها ذكرت أن حصيلة القتلى بلغت ستة أشخاص. ولم يعلق الجيش الإسرائيلي على الغارة الجوية اليوم الأحد.

ونادرا ما تعترف إسرائيل، التي شنت مئات الغارات الجوية على سوريا منذ اندلاع الانتفاضة التي تحولت إلى حرب أهلية في البلاد في عام 2011، بمسؤوليتها عن هذه الغارات.

وتقول إسرائيل إن أهدافها هي الجماعات المدعومة من إيران التي دعمت بشار الأسد، وتريد إسرائيل أيضا إزالة التهديد الذي تشكله الأسلحة في سوريا، التي يحكمها الآن إسلامويون.