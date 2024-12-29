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المكتب الحكومي بغزة: الاحتلال يعرض حياة الطواقم الطبية للخطر

07:47 م الأحد 29 ديسمبر 2024

مستشفى كمال عدوان

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وكالات

قال المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، إن الاحتلال يعرض حياة مدير مستشفى كمال عدوان في شمال غزة الدكتور حسام أبو صفية والطواقم الطبية للخطر بعد اعتقالهم.

وطالب المكتب الإعلامي المجتمع الدولي بالكشف عن مصير الدكتور أبو صفية وزملائه والإفراج عنهم فورا.

واستشهد سبعة فلسطينيين وأصيب آخرون، اليوم الأحد، في قصف إسرائيلي استهدف مستشفى الوفاء بوسط مدينة غزة.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) عن مصادر محلية قولها إن "مدفعية الاحتلال قصفت الطابق العلوي من مستشفى الوفاء، ما أدى إلى استشهاد سبعة مواطنين وإصابة آخرين بينهم حالات خطيرة".

وتسبب القصف الإسرائيلي في إخلاء المستشفى في حالة من الذعر.

وقدم المسؤولون الإسرائيليون رواية مختلفة، حيث قالوا إن المستشفى لم يكن يستخدم وقت وقوع الهجوم وأنه كان بمثابة مركز قيادة لوحدة الدفاع الجوي التابعة لحركة حماس والتي تم استهدافها في هجوم موجه بدقة.

الاحتلال الإسرائيلي مستشفيات غزة مستشفى كمال عدوان حسام أبو صفية
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