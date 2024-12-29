استشهاد 7 فلسطينيين جراء قصف إسرائيلي استهدف مستشفى بوسط غزة

(د ب أ)

استشهد سبعة فلسطينيين وأصيب آخرون، اليوم الأحد، في قصف إسرائيلي استهدف مستشفى الوفاء بوسط مدينة غزة.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) عن مصادر محلية قولها إن "مدفعية الاحتلال قصفت الطابق العلوي من مستشفى الوفاء، ما أدى إلى استشهاد سبعة مواطنين وإصابة آخرين بينهم حالات خطيرة".

وتسبب القصف الإسرائيلي في إخلاء المستشفى في حالة من الذعر.

وقدم المسؤولون الإسرائيليون رواية مختلفة، حيث قالوا إن المستشفى لم يكن يستخدم وقت وقوع الهجوم وأنه كان بمثابة مركز قيادة لوحدة الدفاع الجوي التابعة لحركة حماس والتي تم استهدافها في هجوم موجه بدقة.

يذكر أنه لا يمكن التحقق بشكل مستقل من المعلومات التي يقدمها الطرفان.

وأضافت الوكالة الفلسطينية أن" 13 مواطنا استُشهدوا في غارات على مناطق عدة في قطاع غزة منذ فجر اليوم".

وكانت مصادر أفادت في وقت سابق بأن "مدفعية الاحتلال قصفت الطابق الأخير من المستشفى المعمداني بشكل مباشر، الذي يعتبر المستشفى الوحيد الذي لا يزال يعمل في مناطق شمال قطاع غزة، عقب خروج مستشفى كمال عدوان عن الخدمة بعد تدميره وإحراق أقسام فيه".

ووفق الوكالة "اقتحم جيش الاحتلال أول أمس الجمعة، مستشفى كمال عدوان، قبل أن يضرم النار فيه ويخرجه تماما عن الخدمة، ولم يكتف بذلك، بل احتجز أكثر من 350 شخصا كانوا داخله، بينهم مديره حسام أبو صفية و180 من الكوادر الطبية و75 جريحا ومريضا ومرافقيهم، واقتادهم إلى جهة مجهولة".