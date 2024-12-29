إصابة ثلاثة من رجال الإطفاء و12 راكبا في حادث قطار بولاية فلوريدا

(أ ب)

أصيب ثلاثة من رجال الإطفاء و12 راكبا في ولاية فلوريدا، عندما عبرت شاحنة إطفاء وأضواءها التحذيرية كانت تومض، قضبان السكك الحديدية متجاوزة حواجز المعبر، ليصطدم بها قطار ركاب فائق السرعة بعد انتظارها مرور قطار آخر، وفقا لفيديو يوثق الحادث وشخص مُطلع على تفاصيل الواقعة.

وقع الحادث في الساعة 1045 صباحا (بالتوقيت المحلي) وسط مدينة ديلراي بيتش المزدحمة. وبعد الاصطدام، توقف قطار برايت لاين على القضبان، وقد تعرضت مقدمته للدمار، على مسافة غير بعيدة من شاحنة الإنقاذ التابعة لإدارة إطفاء ديلراي بيتش. وتمزق سُلّم الشاحنة وسقط في العشب على بعد عدة أمتار، وفقا لما ذكرته صحيفة "صن-سنتينل".

وأفادت إدارة إطفاء ديلراي بيتش عبر منشور على وسائل التواصل الاجتماعي أن رجال الإطفاء الثلاثة في حالة مستقرة في المستشفى. كما نقلت فرق الإنقاذ في مقاطعة بالم بيتش 12 شخصا من القطار إلى المستشفى بإصابات طفيفة.