الاحتلال: لن نسمح بعودة مستشفى كمال عدوان للعمل

وكالات

ذكرت صحيفة "هآرتس" أن جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن عدم السماح بإعادة تشغيل مستشفى كمال عدوان في قطاع غزة، مشيراً إلى امتلاكه إمكانيات متطورة لمراقبة المستشفى الإندونيسي في بيت لاهيا.

في سياق متصل، أسفرت العمليات العسكرية التي نفذها الاحتلال في منطقة جباليا عن قطع الاتصال بين مدينة غزة وشمال القطاع، مما فاقم الأزمة الإنسانية في المنطقة.

كانت وزارة في قطاع غزة، اليوم الأحد، ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي إلى 45514، إلى جانب 108189 مصابًا، منذ السابع من أكتوبر 2023.

وقالت الوزارة في بيان صحفي اليوم: "ارتكب الاحتلال الإسرائيلي ثلاث مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، ووصل منها للمستشفيات 30 شهيدا و99 مصابا خلال الـ 24 ساعة الماضية".

وأضافت أنه في "اليوم الـ 450 للعدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".