زعيم المعارضة الألمانية ينتقد دعوة ماسك لانتخاب حزب البديل

برلين- (د ب أ)

انتقد زعيم المعارضة الألمانية فريدريش ميرتس، بشدة دعوة الملياردير الأمريكي إيلون ماسك للتصويت لصالح حزب "البديل من أجل ألمانيا " في الانتخابات البرلمانية المبكرة المقرر إجراؤها أواخر فبراير المقبل.

ويتزعم ميرتس حاليا الحزب المسيحي الديمقراطي (أكبر حزب معارض في ألمانيا) الذي يُكَوِّن مع شقيقه الأصغر الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري ما يعرف بالاتحاد المسيحي؛ ويتزعم ميرتس أيضا كتلة الاتحاد المسيحي في البرلمان الألماني في برلين، كما أنه المرشح المشترك للاتحاد المسيحي لمنصب المستشار.

وفي تصريحات لصحف مجموعة "فونكه" الإعلامية الألمانية، قال ميرتس: "لا أستطيع أن أتذكر وجود حالة مماثلة في تاريخ الديمقراطيات الغربية لتدخل في حملة انتخابية لدولة صديقة"، ووصف دعوة ماسك بأنها تتسم بـ "التجاوز والغطرسة".

وكان ماسك، الذي يُعتبر مستشارًا مقربًا للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، أثار جدلًا واسعًا بمقال زائر نشره في صحيفة "فيلت آم زونتاج" الألمانية التي تصدر يوم الأحد، حيث كتب في المقال: "حزب البديل من أجل ألمانيا هو آخر بصيص أمل لهذا البلد".

وفي تعليق على المقال، قال ميرتس: "دعونا نتخيل لوهلة رد الفعل المحق من جانب الأمريكيين على مقال أحادي الجانب مشابه بقلم رجل أعمال ألماني بارز في صحيفة نيويورك تايمز يدعم فيه انتخاب مرشح دخيل في الحملة الانتخابية للرئاسة الأمريكية".