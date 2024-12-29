لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

الجيش الإسرائيلي: رصد 5 صواريخ أطلقت من غزة

05:22 م الأحد 29 ديسمبر 2024

الجيش الاسرائيلي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنه رصد 5 صواريخ أطلقت من غزة، اعترضت الدفاعات الجوية اثنان منها وسقطت ثالثة في مناطق مفتوحة.

وذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن صاروخا سقط في مدينة سديروت بغلاف القطاع، كما قال الإسعاف الإسرائيلي إن طواقمه توجهت إلى المناطق التي دوت فيها صفارات الإنذار للتحقق من وجود إصابات.

وقالت "الجبهة الداخلية الإسرائيلية" في وقت سابق إن صفارات الإنذار دوت في سديروت ونير عام وبلدات أخرى بغلاف القطاع.

الجيش الإسرائيلي غزة الدفاعات الجوية مدينة سديروت
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

من الغد.. زيادة أسعار مصنعيات الذهب ومستشار التموين يكشف السبب
سمكة قرش تهاجم سائحين فى مرسى علم.. وفاة أحدهما وإصابة الآخر
كيف تغيرت حياة الأسر المصرية في ظل التضخم؟.. تجارب من أربع محافظات