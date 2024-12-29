الجيش الإسرائيلي: رصد 5 صواريخ أطلقت من غزة

وكالات

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنه رصد 5 صواريخ أطلقت من غزة، اعترضت الدفاعات الجوية اثنان منها وسقطت ثالثة في مناطق مفتوحة.

وذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن صاروخا سقط في مدينة سديروت بغلاف القطاع، كما قال الإسعاف الإسرائيلي إن طواقمه توجهت إلى المناطق التي دوت فيها صفارات الإنذار للتحقق من وجود إصابات.

وقالت "الجبهة الداخلية الإسرائيلية" في وقت سابق إن صفارات الإنذار دوت في سديروت ونير عام وبلدات أخرى بغلاف القطاع.