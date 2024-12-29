الأمم المتحدة: ارتفاع عدد اللاجئين على مستوى العالم إلى أكثر من 122 مليون شخص

بون- (د ب أ)

أشارت إحصائية مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى أن عدد اللاجئين على مستوى العالم تجاوز 122 مليون شخص في عام 2024، وهو عدد يزيد عن عددهم في العام الماضي.

ونقل بيان عن بيتر رونشتروت-باور، المدير الوطني للمفوضية في ألمانيا، قوله في بون إن "الأرقام صادمة، ولكن وراء كل رقم هناك إنسان يأمل في الأمان والمستقبل. واجبنا المشترك أن نوفر الحماية وآفاقا مستقبلية لهؤلاء الأشخاص".

ووفقًا للتقرير السنوي للشريك الألماني للمفوضية، فإن عدد اللاجئين على مستوى العالم كان بلغ 4 ,117 مليون شخص في عام 2023.

ويرجع ارتفاع الأعداد بالدرجة الأولى إلى فرار العديد من الأشخاص من السودان بسبب الحرب الأهلية، ولفت البيان إلى أن أكثر من 8 ,11 مليون شخص اضطروا إلى الفرار منذ تصاعد العنف في أبريل2023.

وأضاف البيان أن الأوضاع في جمهورية الكونغو الديمقراطية وميانمار أسهمت أيضا في ارتفاع عدد اللاجئين. وذكر البيان أن الصراع في قطاع غزة وفي لبنان أدى إلى تهجير أكثر من 7 ,1 مليون شخص قسرًا.