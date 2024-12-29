تايوان تطور صاروخا جديدا فرط صوتي

تايبيه - (د ب أ)

ذكر مصدر أن تايوان تطور صاروخا فرط صوتي، يعتمد على صاروخ كروز تشينج تيان، الأسرع من الصوت، وتم اختيار شاحنة مصنوعة في جمهورية التشيك بشكل مؤقت كمركبة إطلاق له.

ونقلت صحيفة تايبيه تايمز اليوم الأحد عن مسؤول، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته إن الصاروخ تشينج تيان، المعروف سابقا باسم يون فينج "قمة السحاب"، هو صاروخ تم تطويره محليا بمدى يتراوح ما بين 1200 كيلومتر و2000 كيلومتر، ويتم نشره في مواقع من النوع المحصن، اعتبارا من الشهر الماضي.

وأضاف المصدر أن الصاروخ الأسرع من الصوت والمشتق من صاروخ تشينج تيان، سوف يتسم بمدى محسن ومنصة إطلاق متحركة، بينما الأخيرة ستكون على الأرجح شاحنة ذات هيكل واحد، صممتها شركة تاترا التشيكية.

وتابع المصدر أن الصاروخ الأسرع من الصوت سيدعم بشكل كبير قدرات الجيش على توجيه الضربات العميقة وأن استخدام منصة إطلاق متحركة من شأنه أن يجعل النظام أكثر قدرة على البقاء في القتال.