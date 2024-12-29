الإمارات: سقوط طائرة خفيفة ومصرع قائدها ومرافقه

أبوظبي- (د ب أ)

أعلنت السلطات الإماراتية تحطم طائرة خفيفة ووفاة قائدها ومرافقه.

وقالت هيئة الطيران المدني بالإمارات إن الطائرة تتبع نادي الجزيرة للرياضات الجوية، وسقطت في مياه البحر قبالة سواحل إمارة رأس الخيمة، في حادث أسفر عن وفاة قائدها ومرافقه.

وذكرت الهيئة، في بيان اليوم الأحد، أن قطاع تحقيقات الحوادث الجوية بالهيئة تلقى بلاغا بشأن الحادث، مشيرة إلى أن فرق العمل والجهات المختصة تواصل التحقيق لتحديد أسباب وقوعه.