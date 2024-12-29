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اليونيفيل: الاحتلال أبلغنا أن سلامة قوات حفظ السلام لا يمكن ضمانها في لبنان

03:22 م الأحد 29 ديسمبر 2024

إسرائيل تستهدف قوات اليونيفيل أرشيفية

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بيروت- (د ب أ)

أفادت نائبة مدير المكتب الإعلامي للقوات الدولية العاملة في جنوب لبنان (اليونيفيل) كانديس أرديل بأن القوات الاسرائيلية أبلغتهم أن سلامة جنود حفظ السلام لا يمكن ضمانها في محيط قرية الطيبة بجنوب لبنان.

ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام اليوم الأحد عن أرديل قولها إن "قوات الدفاع الإسرائيلية أبلغت قوات اليونيفيل أن سلامة حفظة السلام لا يمكن ضمانها في محيط منطقة الطيبة، وعلى الدوريات تجنّب هذه المنطقة".

وأكدت أرديل أن "سلامة جنود حفظ السلام تشكل أولوية قصوى ولن نقوم بأي شيء يعرضهم لأي خطر غير ضروري".

كما ذكّرت قوات الدفاع الإسرائيلية بالتزاماتها بموجب القرار 1701 لضمان سلامة قوات حفظ السلام وضمان حرية حركتهم في جميع أنحاء منطقة عمليات اليونيفيل في جنوب لبنان.

ودخل قرار وقف إطلاق النار في لبنان حيز التنفيذ فجر 27 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي ، وتخرق إسرائيل الاتفاق منذ سريانه بشكل يومي.

جنوب لبنان اليونيفيل كانديس أرديل القوات الاسرائيلية حفظ السلام
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