باستثناء اثنين.. مصرع جميع ركاب الطائرة الكورية الجنوبية المنكوبة

القاهرة- مصراوي:

أكد مسؤولو الطوارئ في كوريا الجنوبية، نجاة اثنين فقط من أصل 181 كانوا على متن الطائرة المنكوبة.

وقالت إدارة الإطفاء في كوريا الجنوبية إن العدد النهائي للقتلى جراء تحطم الطائرة هو 179، ما يعني أن شخصين فقط نجيا.

ومن بين القتلى 84 من الذكور و85 من الإناث، في حين لم يتم التأكد من جنس 10 أشخاص، بحسب السلطات.

وأعلن الرئيس الكوري الجنوبي المؤقت تشوي سانج موك الحداد لمدة أسبوع من الأحد إلى الرابع من يناير، في أعقاب تحطم الطائرة في مطار موان الدولي.

وأضاف أنه سيتم إنشاء 17 مذبحًا تذكاريًا في جميع أنحاء البلاد.

ووقع الحادث في الساعة 9:05 صباحًا بالتوقيت المحلي لكوريا الجنوبية، عندما انحرفت طائرة عن المدرج أثناء هبوطها واصطدمت بسياج في مطار موان الدولي في بلدة موان، على بعد نحو 288 كيلومترًا جنوب غرب سول.

وكان على متن الطائرة التي كانت عائدة من بانكوك 181 شخصا، بينهم 6 من أفراد الطاقم، معظمهم من الكوريين، باستثناء اثنين من تايلاند.