بعد حادث الطائرة.. الرئيس الكوري الجنوبي المؤقت يعلن الحداد لمدة أسبوع

القاهرة- مصراوي:

أعلن الرئيس الكوري الجنوبي المؤقت تشوي سانج موك الحداد لمدة أسبوع من الأحد إلى الرابع من يناير، في أعقاب تحطم طائرة ركاب في مطار موان الدولي.

وأضاف أنه سيتم إنشاء 17 مذبحًا تذكاريًا في جميع أنحاء البلاد.

وارتفعت حصيلة قتلى تحطم الطائرة في موان بكوريا الجنوبية إلى 177 قتيلًا، بحسب ما أعلنت أجهزة الإطفاء في البلاد.

ووقع الحادث في الساعة 9:05 صباحًا بالتوقيت المحلي لكوريا الجنوبية، عندما انحرفت طائرة عن المدرج أثناء هبوطها واصطدمت بسياج في مطار موان الدولي في بلدة موان، على بعد نحو 288 كيلومترًا جنوب غرب سول.

وكان على متن الطائرة التي كانت عائدة من بانكوك 181 شخصا، بينهم 6 من أفراد الطاقم، معظمهم من الكوريين، باستثناء اثنين من تايلاند.