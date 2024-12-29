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الحكومة الإسرائيلية تبحث خطة بقيمة 744 مليون شيكل لتعليم اللغة العبرية للسكان العرب

03:01 م الأحد 29 ديسمبر 2024

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

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تل أبيب- (د ب أ)

ذكر بيان مشترك صادر عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزارة التعليم الإسرائيلية أن الحكومة الإسرائيلية ستبحث، اليوم الأحد، خطة استراتيجية بقيمة 744 مليون شيكل لتحسين تعلم اللغة العبرية بين السكان الناطقين بالعربية.

وقال البيان إن "إتقان اللغة العبرية أمر أساسي للاندماج الكامل في المجتمع الإسرائيلي"، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.

وأضاف البيان أن "معرفة اللغة العبرية ستفتح الأبواب أمام العديد من الشباب والشابات العرب في مجالات العمل والأوساط الأكاديمية، وستمكنهم من الوصول إلى المعلومات والخدمات الأساسية، وستعزز التعاون بين اليهود والعرب بشكل أفضل".

رئيس الوزراء الإسرائيلي الحكومة الإسرائيلية تعليم اللغة العبرية السكان العرب
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