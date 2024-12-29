الحكومة الإسرائيلية تبحث خطة بقيمة 744 مليون شيكل لتعليم اللغة العبرية للسكان العرب

تل أبيب- (د ب أ)

ذكر بيان مشترك صادر عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزارة التعليم الإسرائيلية أن الحكومة الإسرائيلية ستبحث، اليوم الأحد، خطة استراتيجية بقيمة 744 مليون شيكل لتحسين تعلم اللغة العبرية بين السكان الناطقين بالعربية.

وقال البيان إن "إتقان اللغة العبرية أمر أساسي للاندماج الكامل في المجتمع الإسرائيلي"، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.

وأضاف البيان أن "معرفة اللغة العبرية ستفتح الأبواب أمام العديد من الشباب والشابات العرب في مجالات العمل والأوساط الأكاديمية، وستمكنهم من الوصول إلى المعلومات والخدمات الأساسية، وستعزز التعاون بين اليهود والعرب بشكل أفضل".