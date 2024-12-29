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صحة غزة: ارتفاع ضحايا القصف الإسرائيلي إلى 45514 شهيدًا

02:23 م الأحد 29 ديسمبر 2024

قطاع غزة

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غزة- (د ب أ)

أعلنت وزارة في قطاع غزة، اليوم الأحد ، ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي إلى 45514، إلى جانب 108189 مصابًا، منذ السابع من أكتوبر 2023.

وقالت الوزارة في بيان صحفي اليوم: "ارتكب الاحتلال الإسرائيلي ثلاث مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، ووصل منها للمستشفيات 30 شهيدا و99 مصابا خلال الـ 24 ساعة الماضية".

وأضافت أنه في "اليوم الـ 450 للعدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".

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