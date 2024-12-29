المرصد السوري: مقتل شخصين في انفجار بمستودع أسلحة بريف دمشق

دمشق- (د ب أ)

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم الأحد، بمقتل شخصين جراء انفجار في أحد مستودعات الأسلحة قرب مدينة عدرا الصناعية بريف دمشق.

وقال المرصد، ومقره لندن في بيان صحفي اليوم: "سمع دوي انفجار عنيف في أحد مستودعات السلاح التي كانت تابعة لقوات النظام السابق بالقرب من مدينة عدرا الصناعية في ريف دمشق يرجح أنه ناجم عن استهداف إسرائيلي".

وأشار المرصد إلى "مقتل شخصين كحصيلة أولية، ودمار واسع في المستودع".